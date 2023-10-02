Oxford Yakınlarında Yıldırım Düşmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu devasa bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda çıkan yangın, bölge halkı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Henüz patlamanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi.
Yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.
Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Dünya