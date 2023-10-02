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Oxford Yakınlarında Yıldırım Düşmesi Sonucu Patlama Meydana Geldi

İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu devasa bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda çıkan yangın, bölge halkı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Henüz patlamanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.