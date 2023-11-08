Oxfam: İsrail'in sivilleri ve çocukları vurması insani yardıma erişimi engelliyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Savunuculuk Başkanı Katy Chakrabortty, İsrail'in sivilleri ve çocukları vurmaya devam ettiği bir ortamda insani yardıma erişimden bahsetmenin boş bir vaat olduğunu söyledi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Savunuculuk Başkanı Katy Chakrabortty, İsrail'in sivilleri ve çocukları vurmaya devam ettiği bir ortamda insani yardıma erişimden bahsetmenin boş bir vaat olduğunu söyledi.

Chakrabortty, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell'in parlamentoda yaptığı İsrail ve Gazze konulu açıklamalarına tepki gösterdi.

"İsrail bombaları sivilleri ve çocukları acımasızca vurmaya devam ederken ve tam bir kuşatma devam ederken, insani yardıma erişimden bahsetmek boş bir vaattir" diyen Chakrabortty, "İsrail'in meşru müdafaa hakkı, bu korkunç acıyı ve insani krizi haklı çıkarmaz." değerlendirmesini yaptı.

Chakrabortty, sivilleri hedef almanın ve bir yere yiyecek, su ile ilaç girişini engellemenin yasa dışı olduğunu vurgulayarak, "Birleşik Krallık hükümetinin, kalıcı bir ateşkes sağlanmasına ve barışa yönelik inatçı çalışmaların başlatılmasına yardımcı olma konusunda ahlaki ve diplomatik bir sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Mitchell parlamentoda yaptığı konuşmada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım tırı sayısının ihtiyaçları karşılamayacak ölçüde olduğunu belirtmiş, hükümetin partnerleriyle insani yardım miktarını artırmanın yollarını aradığını ifade etmişti.

Bu yollar arasında, "çatışmalara etkili bir insani ara vermenin" de bulunduğunu kaydeden Mitchell, "İsrail'i Gazze'ye giden diğer kara sınır kapılarındaki tesislerden de yararlanmaya çağırıyoruz." demişti.