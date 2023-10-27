Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini belirterek, masum hayatların korunması için 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.

Oxfam, Gazze'deki saldırılar için derhal ateşkes çağrısı yapıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini belirterek, masum hayatların korunması için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Oxfam'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığı Gazze'de iletişim tamamen kesildi. Oxfam bu durumdan, özellikle de Gazze ile iletişimin tamamen kesilmesinden derin endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası yardım kuruluşunun paylaşımında, masum hayatların korunması için Gazze'de "derhal ateşkes" çağrısı yapıldı.???????