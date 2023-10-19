Otizm hastası Noya ve büyükannesi ölü bulundu

İsrail hükümeti, Gazze'ye kaçırılan ve bulunması için yazar J.K. Rowling'in devreye girdiği otizm hastası Noya'nın büyükannesiyle birlikte öldüğünü açıkladı.

İsrail hükümeti, 15 Ekim'de ünlü roman serisi Harry Potter hayranı olan otizm hastası Noya'nın (12) Hamas tarafından işgal altındaki Gazze'ye kaçırıldığını belirtmiş ve küçük kızın hikayesinin duyurulması için romanların yazarı J.K. Rowling'den destek istemişti. Rowling, 16 Ekim'de "Çocuk kaçırmak alçakça ve tamamen haksız bir eylemdir. Belli sebeplerden ötürü, bu resim beni derinden etkiledi. Noya ve Hamas tarafından kaçırılan tüm rehineler en kısa zamanda sağ salim ailelerine kavuşmalarını dilerim" açıklamasını yaptı.

İsrail hükümeti, bugün yaptığı açıklamada Noya'nın ve büyükannesinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada "Noya ve büyükannesinin cansız bedenlerinin dün bulunduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Teşekkürler JK Rowling, eve dönmesi umuduyla hikayesini paylaştığınız için teşekkür ederiz. Kalbimiz kırık" denildi.