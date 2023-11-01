Otis Kasırgası'nın Vurduğu Meksika'da 305 Yabancı Uyruklu Kişi Tahliye Edildi

MEKSİKO, 1 Kasım (Xinhua) -- Otis Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da daha önce kendilerinden haber alınamayan 305 yabancı uyruklu kişi, yerlerinin başarıyla tespit edilmesinin ardından tatil beldesi Acapulco'dan tahliye edildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, geldikleri ülkelerin ve Meksika'daki diplomatik temsilcilerin talebi üzerine söz konusu yabancılar için arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Bakanlık, " Almanya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, İspanya, Japonya, Peru ve İsviçre'nin yanı sıra Belize, Hırvatistan, İngiltere ve Uruguay da vatandaşlarına ulaşılan ülkeler arasına katıldı" dedi.

5. kategori bir kasırga olan Otis, geçtiğimiz Çarşamba günü Meksika'nın Guerrero eyaletinin Pasifik sahilini vurmuş, Meksika'nın önde gelen turizm merkezlerinden Acapulco başta olmak üzere eyaletin sahil kasabalarında ciddi hasara yol açmıştı.