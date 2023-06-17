Osmanlı Padişahı Murat Hüdavendigar Kosova'da Anıldı

Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar, şehit edilişinin 634. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı. Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kosova, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda davetli katıldı.

Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar, (I. Murat) şehit edilişinin 634. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar'ın iç organlarının defnedildiği Sultan Birinci Murad Türbesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kosova, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Murat Hüdavendigar'ın savaş meydanında yaptığı dua Türkçe ve Arnavutça okundu, Üsküplü İlahiyatçı Süleyman Baki de Murat Hüdavendigar'ın hayatını ve iki ülke arasındaki tarihi anlattı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Kosova zaferinin tarihin akışını değiştiren bir savaş ve İstanbul'un fethinin habercisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Balkanlarla etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkati çeken Angılı, "Hem kültürel olarak öyledir hem insan mayası olarak öyledir hem de bugün Osmangazi Belediyemiz gibi pek çok kuruluşumuzun hizmetleriyle bu tip anma etkinlikleri ve ortak tarihi mirasımızı yaşatan etkinliklerle bir bütündür. O yüzden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyaya 'gönül coğrafyamız' diyor. Çünkü bizim aramızdaki bağların gönül bağı olduğunu ben buradaki 4 aylık görev sürem sırasında gayet iyi anladım." ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar da Murat Hüdavendigar'ın devlet idaresi, fikirleri, azmi, din farkı gözetmeksizin tebaasına gösterdiği şefkat ve merhametiyle dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti.

Sultan Murat'ın hükümdarlığı döneminde Osmanlı'ya Balkanların kapısını açtığını ve cihan imparatorluğu olma yolunda önemli yol kat ettiğini belirten Dündar, "İnsanlar eserleri ile yaşarlar, Sultan Murat Han da zaferleri gibi eserleri ile herkesin kalbinde taht kurmuştur. Sultan Murat, zaferlerinin ardından şükran ifadesi olarak mescit, cami, medrese, imaret gibi değişik tesisleri inşa ettirmiştir. Bugün tüm Balkan ülkelerinde olan Osmanlı eserleri bu siyasetin bir sonucudur." diye konuştu.

Tören, Murat Hüdavendigar'ın kabri başında dua edilmesinin ardından son buldu.