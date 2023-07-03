Osmaniye'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Osmaniye'de başladı. Selahaddin Eyyubi Camisi'nde gerçekleştirilen kursa 160 öğrenci kaydoldu. Kurs süresince öğrencilere Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgilerin yanı sıra çeşitli oyun ve sosyal faaliyetler de sunulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Osmaniye'de başladı.

Kent merkezindeki Selahaddin Eyyubi Camisi'ne giden öğrenciler, 6 hafta sürecek kursta eğitim görecek.

Cami imamı Murat Yılmaz, AA muhabirine, kursun kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Kursta öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgilerin de verildiğini ifade eden Yılmaz, "İlk haftanın sonuna kadar da gerçek sayıya ulaşabiliyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor, bugün itibarıyla 160 kadar kız erkek öğrencimizin kaydı gerçekleştirildi. Bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, kurs süresince çocukların ayrıca çeşitli oyun ve sosyal faaliyetlerde de bulunduğunu bildirdi.

Kursa gelen Osman Efe Türk de kursun başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kur'an okumayı öğrenmek istediğini ifade eden Türk, sosyal aktivitelerle de güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Alperen Güleç de kursta arkadaşlarını gördüğü için ve Kur'an-ı Kerim öğreneceği için mutlu olduğunu kaydetti.