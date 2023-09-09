Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Üzümlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahaleye başladı.
Düziçi'nin Üzümlü Mahallesi'nin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Köylülerin ihbar etmesinin ardından bölgeye giden Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya