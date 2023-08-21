Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Zindağan ve Yeşilyurt mahallelerinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Düziçi'nin Zindağan ve Yeşilyurt mahallelerinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Köylülerin ihbar etmesinin ardından bölgeye giden Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bölgenin sarp arazi olmasından dolayı yangına karadan müdahale edilemezken, çevre ilçe ve illerden de destek ekipleri istenildiği öğrenildi. - OSMANİYE