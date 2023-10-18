Osmaneli'de Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçedeki tüm camilerde öğle namazı öncesinde selalar okundu. Ayrıca, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ve personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki camilerde öğle namazı öncesinde selalar okundu. Namaz sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesi İlçe Müftüsü Recep Işıldar ve personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Yapılan duanın İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi. Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini dile getiren Işıldar, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı. - BİLECİK