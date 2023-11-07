Osman Bey'in Moğollar'a Karşı Planı Nedir?

Osman Bey, Moğollar'a karşı nasıl bir plan yapmaktadır?

135.Bölüm:

OSMAN BEY'İN MOĞOLLAR'A KARŞI PLANI NEDİR?

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

OSMAN BEY, ÇALINAN HAZİNENİN ARDINDAN VERGİYİ NASIL ÖDEYECEKTİR?

Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?

HATUNLAR ARASINDA İŞLER KARIŞIYOR!

Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

SAADET HATUN'UN YENİ HEDEFİ: HOLOFİRA!

Saadet Hatun gözünü Holofira'ya dikmiştir. Holofira'yı Mehmet'le evlendirip Orhan'a bir darbe vurmayı planlamaktadır. Mehmet ve Holofira'yı hangi bahaneyle yan yana getirecektir?

Holofira'yı uç pazarda gören Malhun Hatun ve Orhan Bey'in tepkisi ne olacaktır?

SAADET HATUN AMACINA ULAŞABİLECEK Mİ?

Saadet Hatun, Gonca'yı, Söğüt'e Bala Hatun'u ziyarete gönderir. Saadet Hatun'un amacı nedir?

BALA HATUN, OĞLU İÇİN NELER YAPACAK?

Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrenir. Fatma'ya göre Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a aşıktır. Bala Hatun bunun bir tuzak olabileceğini düşünür. Bala Hatun oğlu için ne yapacaktır? Gonca'ya karşı tavrı ne olacaktır?

CERKUTAY, BORAN BEY'İN YANINDA!

Cerkutay, Boran'ın yaralanma haberini almıştır. Boran'ın durumu ağırdır. Cerkutay onu görmeye gider. Cerkutay'ın Osman Bey ve alplarla arasındaki buzlar eriyebilecek midir?

BAYINDIR BEY İÇİN YOLUN SONU MU GELİYOR?

Orhan Bey hazinenin peşine düşer. Hazine, Bayındır Bey'in mekanında çıkar. Bayındır Bey altınları çalmaktan ve alpları öldürmekten suçlu bulunur. Bayındır Bey'in katline ferman verilir. Bayındır Bey'in masumiyeti ispat edilebilecek midir?

SÖĞÜT'TE YANGIN!

Üstat Gera dur durak bilmez. Söğüt'ü kana bulayacaktır. Üstat Gera'nın adamları yangını başlatmıştır. Alaeddin Bey ve Bala Hatun bu yangını söndürebilecek midir?

OSMAN BEY, MOĞOL CENDERESİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?

Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey ummadığı bir şeyle karşılaşır. Moğol Komutanı altınları alacaktır fakat Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktur. Osman Bey Moğol'un elinden kurtulabilecek midir?