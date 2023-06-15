Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Göç Yoluyla Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Arttı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan ayrılan 3 bin 789 kişinin göç yolunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, 2017'den bu yana görülen en yüksek can kaybı sayısıdır.

IOM tarafından yayımlanan makalede, 2022 Ocak'tan Aralık ayına kadar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan ayrılan 3 bin 789 kişinin, göç sırasında yaşamını yitirdiği vurgulandı. Bu sayının, 4 bin 255 kişinin hayatını kaybettiği 2017'den bu yana en yüksek can kaybı sayısı olduğu, 2021 yılına kıyasla can kayıplarının yüzde 11 arttığı aktarıldı. Makalede, "Kuzey Afrika kara yollarında, özellikle de tehlikeli Sahra Çölü geçişi sırasında 203 ölüm kaydedilirken, Orta Doğu kara yollarında 825 ölüm daha meydana gelmiştir. Kuzey Afrika kara yollarında en fazla ölüm 117 ölümle Libya'da kaydedilirken, bu ülkeyi Cezayir (54), Fas (13), Tunus (10) ve Mısır (9) takip etmiştir" denildi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında dün alabora olan göçmen teknesinde 79 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.