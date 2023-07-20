Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Yeni Ufuklara Dönük Ortaklık Çabaları Vurgulandı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, yatırım imkanlarının artırılması, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda ortaklık çabalarının vurgusu yapıldı. Ayrıca, İslam'a karşı nefret ve etnik ayrımcılığa dikkat çekildi ve nükleer silahların kullanımına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın World Expo 2030'ya ev sahipliği yapma adaylığı desteklendi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan COP28 Çevre Zirvesi'ne destek verildi. Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak olan gelecek zirve toplantısı ise 2025 yılında gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan "Orta Asya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde çeşitli alanlarda yeni ufuklara dönük ortaklık çabaları vurgusu yapıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Zirve'de çalışmaların tamamlamasının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, yatırım imkanları ve karşılıklı ticaretin artırılması ve çeşitli alanlarda yeni ufuklara dönük ortaklık çabaları vurgulandı.

İslam'a karşı nefret ve etnik ayrımcılık konusunda artan söylemlere dikkat çekilen bildiride, İslami sembollere ve Müslüman azınlıklara yönelik şiddet eylemlerine karşı endişeler kaydedildi.

Katılımcıların, toplantıda "siyasi ve güvenlik diyaloğu ile ekonomik ve yatırım işbirliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yeni ufuklara yönelik stratejik ve siyasi diyaloğu teşvik etmenin önemine dikkat çektikleri" ifade edildi.

World Expo 2030'a ev sahipliği için Suudi Arabistan'ın adaylığına destek verildiği belirtilen bildiride, ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu yıl yapılacak olan 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP28" Çevre Zirvesi'nin desteklendiği belirtildi.

Bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin "nükleer silahlara sahip ülkeler arasındaki nükleer karşılaşma tehlikesinin artış gösterdiğine" işaret edilen bildiride, nükleer silahların kullanımına izin verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride gelecek zirve toplantısının 2025 yılında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılmasına karar verildiği duyuruldu.