Orta Akdeniz Göç Yolunda 1.500 Çocuk Öldü ya da Kayboldu

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan tahminlere göre, 2018'den bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaklaşık 1.500 çocuk öldü ya da kayboldu. UNICEF ayrıca, bu yıl sadece Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç yolunda haftada ortalama 11 çocuğun öldüğünü ya da kaybolduğunu tahmin etti.

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Skala Sikaminias'a vardıktan sonra bir tekneden inen mülteci ve göçmenler, 2 Mart 2020. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

UNICEF'in tahminlerine göre 2018'den bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaklaşık 1.500 çocuk öldü ya da kayboldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Temmuz (Xinhua) -- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bu yıl en az 289 çocuğun, bir başka deyişle her hafta ortalama 11 çocuğun Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan tehlikeli Orta Akdeniz göç yolunu geçmeye çalışırken öldüğünün ya da kaybolduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

UNICEF'in Cuma günü açıkladığı tahminlere göre 2018'den bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken ölen ya da kaybolan çocukların sayısı yaklaşık 1.500 oldu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmen Projesi kayıtlarına göre bu sayı, rota üzerinde ölen ya da kaybolan 8.274 kişinin neredeyse beşte birini oluşturuyor.

UNICEF, Orta Akdeniz geçişinde meydana gelen birçok gemi kazasında kurtulan olmadığını ya da kayıtlara geçmediğini, bu nedenle çocuk kayıpların gerçek sayısının doğrulanmasının neredeyse imkansız olduğunu ve muhtemelen sayının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell yaptığı basın açıklamasında, "Güvende olmak, aileleriyle yeniden bir araya gelmek ve daha umutlu bir gelecek aramak için çok sayıda çocuk Akdeniz kıyılarında teknelere binerek yola çıkıyor, ancak yolda hayatlarını kaybediyor ya da kayboluyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bu durum, bir yandan çocukların sığınma hakkı elde edebilmeleri için güvenli ve yasal yolların yaratılması için daha fazla şey yapılması gerektiğinin ve denizde hayat kurtarma çabalarını güçlendirme gereksiniminin açık bir göstergesidir. Nihayetinde, çocukların hayatlarını riske atmalarına neden olan temel nedenlere çözüm bulunması için çok daha fazlası yapılmalıdır."

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Skala Sikaminias'a vardıktan sonra bir tekneden inen mülteci ve göçmenler, 2 Mart 2020. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

UNICEF, Ocak 2023'ten bu yana 11.600 çocuğun - haftada ortalama 428 çocuk - Kuzey Afrika'dan İtalya kıyılarına ulaştığını tahmin ediyor. Bu rakam, çocuklar için söz konusu olan ciddi risklere rağmen, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla iki kat artış anlamına geliyor. Çocukların çoğunluğu, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerden tehlikeli yolculuklar yaptıktan sonra Libya ve Tunus'tan yola çıkıyor.

UNICEF, 2023'ün ilk üç ayında 3.300 çocuğun - bu yolla Avrupa'ya gelen tüm çocukların yüzde 71'i - refakatsiz veya ebeveynlerinden ya da yasal vasilerinden ayrı olarak kaydedildiğini, bunun da onları şiddet, sömürü ve istismar açısından daha büyük bir risk altına soktuğunu söyledi.