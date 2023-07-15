Orta Akdeniz'deki göç yolunda haftada 11 çocuk ölüyor
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin orta Akdeniz'deki göç yolunda haftada 11 çocuğun öldüğünü ve sadece 2023 yılında, en az 289 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin orta Akdeniz'deki göç yolunda haftada 11 çocuğun öldüğünü ve sadece 2023 yılında, en az 289 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan sivil toplum kuruluşu Sea Watch International, sadece dün içinde 485 kişinin olduğu 11 tekne tespit ettiklerini duyurdu.
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