Orta Akdeniz'deki göç yolunda haftada 11 çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin orta Akdeniz'deki göç yolunda haftada 11 çocuğun öldüğünü ve sadece 2023 yılında, en az 289 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan sivil toplum kuruluşu Sea Watch International, sadece dün içinde 485 kişinin olduğu 11 tekne tespit ettiklerini duyurdu. Akdeniz'deki tehlikeli göç yolunda Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışırken öldüğü veya kaybolduğu tahmin ediliyor. Bu güvenlik, huzur ve daha iyi fırsatlar ararken her hafta yaklaşık on bir çocuğun ölmesi veya kaybolması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaklaşık 1500 çocuğun öldüğünü veya kaybolduğunu tahmin eden UNICEF, bu sayının rota üzerinde ölen veya kaybolan 8 bin 274 kişinin 5'te 1'ini oluşturduğunu belirtti. UNICEF "Orta Akdeniz geçişindeki birçok gemi enkazı, hayatta kalan kimse bırakmaz veya kayıt altına alınmaz, bu da çocukların gerçek sayısını doğrulamayı neredeyse imkansız ve muhtemelen çok daha yüksek hale getirir. Son aylarda bu yolda hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve bebekler de yer aldı" açıklamasını yaptı.< Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Birleşmiş Milletler Kuzey Afrika Akdeniz Dünya Haberler