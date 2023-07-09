Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Wagner birlikleri ülkeyi terk etmedi

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece rotasyon yaptığını açıkladı.