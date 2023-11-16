Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Şiddetli Yağışlar Sonucu Nehir Taştı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Ubangi Nehri taştı. Yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde halk ulaşımı kayıklarla sağlamaya başladı. Nehrin taşmasıyla birlikte sıtma ve kolera gibi hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Ubangi Nehri taştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui çevresinde son bir haftadır devam eden yağışlar, hayatı olumsuz etkilerken, bazı yerlerde halk ulaşımı kayıklarla sağlamaya başladı.

Aşırı yağışlar, bölgenin en büyük nehirlerinden Ubangi'nin taşmasına neden oldu.

Nehrin taşmasıyla, Bangui'nin güney bölgeleri su altında kalırken, bu bölgelerde sıtma ve kolera gibi hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

Tropikal iklim kuşağında yer alan OAC, yağış döneminde sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.