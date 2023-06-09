Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar askerlere pusu kurdu: 4 asker hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham eyaletinde pusuya düşürülen 4 asker hayatını kaybetti. Markounda kasabasında devriye gezen askerlere, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri pusu kurdu. Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham eyaletinde pusuya düşürülen 4 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Markounda kasabasında devriye gezen askerlere, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri pusu kurdu.

Pusuda, 4 asker yaşamını yitirdi.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.