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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) batısındaki Nana-Mambere eyaletinde isyancıların saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, 2 sivil ve 4 asker öldü. OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor ve çatışmalar devam ediyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) batısındaki Nana-Mambere eyaletinde isyancıların saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nana-Mambere'ye bağlı Ndiba-Molle köyüne Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 sivil ve 4 asker hayatını kaybetti.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Dünya

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