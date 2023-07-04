Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) batısındaki Nana-Mambere eyaletinde isyancıların saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, 2 sivil ve 4 asker öldü. OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor ve çatışmalar devam ediyor.