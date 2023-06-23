Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İki İsyancı Grup Arasında Çatışma: 44 Ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Haut-Mbomou eyaletinde iki silahlı grubun çatışmasında en az 44 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Haut-Mbomou eyaletinin Mboki kasabasında, Zande Ani Kpı Gbe adlı isyancı grup ile OAC Barış Birliği (UPC) adlı isyancı grup arasında çatışma çıktı. Çatışmalar nedeniyle bölge sakinlerinin çevredeki kasabalara sığındığı belirtiliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Haut-Mbomou eyaletinde iki silahlı grubun çatışmasında en az 44 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Haut-Mbomou eyaletinin Mboki kasabasında, Zande Ani Kpı Gbe adlı isyancı grup ile OAC Barış Birliği (UPC) adlı isyancı grup arasında çatışma çıktı.

Devam eden çatışmalarda, şu ana kadar en az 44 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalar nedeniyle bölge sakinlerinin çevredeki kasabalara sığındığı belirtiliyor.

20'den fazla silahlı grubun faaliyet gösterdiği OAC'de ordu, bu gruplara karşı operasyonlar düzenliyor.

Seleka, Anti-Balaka, UPC, OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledildi.