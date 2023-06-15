Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi yerinden edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Haut-Mbomou eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancılar arasında devam eden çatımalar nedeniyle son iki aydır 5 bin kişi yerinden edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Haut-Mbomou eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancılar arasında devam eden çatımalar nedeniyle son iki aydır 5 bin kişi yerinden edildi.

Zemio Belediye Başkanı Rosalie Nawira, yaptığı açıklamada, Haut-Mbomou eyaletine bağlı Mboki kasabasında güvenlik güçleri ile Barış İçin Birlik (UPC) adlı isyancı grup üyeleri arasında çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulunan Nawira, çatışmalar yüzünden Mboki'den Zemio'ya 5 bin kişinin sığındığını sözlerine ekledi.

Bölgedeki çatışmalar son iki ayda şiddetini artırdı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.