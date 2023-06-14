Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Askeri Karakola Saldırı: 1 Asker Hayatını Kaybetti, 2 Asker Kaçırıldı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Lim-Pende şehrinde askeri karakola isyancıların düzenlediği saldırıda, 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker kaçırıldı. OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Lim-Pende şehrinde askeri karakola isyancıların düzenlediği saldırıda, 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lim-Pende'ye bağlı Bocaranga mevkinde bulunan askeri karakola Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.
Saldırıda, 1 asker yaşamını yitirdi, 2 asker kaçırıldı.
OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.
CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için 18 Aralık 2020'de harekat başlatmış ama başarılı olamamıştı.
Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi.