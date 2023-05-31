Orta Afrika Cumhuriyeti'nde anayasa değişikliği referandumu yapılacak

Cumhurbaşkanı Touadera, ülkede anayasa değişikliği için referandum yapılacağını duyurdu. Muhalefet ise Touadera'nın ömür boyu cumhurbaşkanı olmak istediğini savunuyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ülkede 30 Temmuz'da anayasa değişikliğine ilişkin referanduma gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Touadera, ulusa sesleniş konuşmasında, mevcut anayasanın ülkenin kalkınmasını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek hükümler içerdiğini belirterek, 30 Temmuz'da anayasa değişikliği için referanduma gidileceğini söyledi.

Anayasanın halkın kendi kaderini tayin hakkını engellediğini dile getiren Touadera, "Değerlerimizi yüceltecek, genç demokrasimizin daha dinamik olmasına izin verecek ve geliştirecek şeffaflık ve hesap verebilirliğe daha fazla önem vererek kurumların düzenli işleyişini sağlayacak yeni bir anayasaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Muhalefet, 2 dönemdir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Touadera'nın 3. dönem adaylığına izin vermeyen anayasayı değiştirerek ömür boyu cumhurbaşkanı olmak istediğini savunuyor.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 53,92'sini alan Touadera 2. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.