Ormanda baskın yapan kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü - Haberler

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Ormanda baskın yapan kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

Rusya'nın Kidero kentinde ormanda yürüyen iki çocuk, kurt saldırısına uğradı. Çocuklardan biri, kurt tarafından ormanın içine sürüklenirken, diğeri ise kurtulmayı başardı. Kurdun ilk olarak çocuğun boğazına saldırdığı öğrenilirken, diğer çocuğun boyun bölgesindeki yaralar da dikkat çekti.

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Kidero kentinde ormanlık alanda yürüyen 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, aniden kurt baskınına uğradı. Kurt, çocuklardan birini yaralarken, diğerini de ormana doğru kaçırdı. Yaralı çocuğun bağrışları üzerine çevredekiler acilen bölgeye geldi ve yetkililere haber verildi.

Ormanda baskın yapan kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

İKİ ÇOCUKTAN SADECE BİRİ KURTARILABİLDİ

Ekipler bölgeye geldiğinde iş işten geçmişti. Kurt, çocuklardan birini alıp kayıplara karışırken, diğer çocuğu da ağır yaralı şekilde bıraktı. Acilen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastaneden paylaşılan fotoğraflarda da çocuğun boyun kısmından yara aldığı görüldü.

Ormanda baskın yapan kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diğer yandan kurt tarafından kaçırılan çocuğun cansız bedeni de ormanlık alanda bulundu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede kurdun çocuğa boyun tarafından saldırdığını tespit etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Rusya Dünya Haberler

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