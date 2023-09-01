Orman şehidi için tören düzenlenecek

- Orman şehidi için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek

ESKİŞEHİR - Kütahya'daki orman yangınında yaralanan ve tedavi edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Cuma namazına müteakip Kütahya Merkez Parmakören köyünde toprağa verilecek.

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğluçiftliği köyü Tuzludere mevkiinde çıkan orman yangınında yol açma çalışması gerçekleştiren dozer, alevlerin arasında kalarak yandı. Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, içinde bulundukları dozerden atlasalar da alevlerin arasında kalmaktan kurtulamadı. Yanarak yaralanan Yıldırım ve Türker, ilk önce Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından ambulanslar ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, tedavi altına alınmıştı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşletme Şefi olarak görev yapan 36 yaşındaki Murat Yıldırım, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Yıldırım'ın cenazesi gece Tepebaşı Belediyesi'nden sağlanan araç ile Kütahya ya gönderildi. Orman şehidinin cenazesi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde 12: 00'da düzenlenecek olan törenin ardından Cuma namazına müteakip Kütahya Merkez Parmakören köyünde defnedilecek.