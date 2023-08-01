Orissa Eyaletinde Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Kişi Öldü

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu en az 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yağışlar nedeniyle başkent Bhubaneswar'da hayat felç oldu.

YENİ DELHİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu en az 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Devlete ait yayın kuruluşu All India Radyosu'nun (AIR) Salı günkü haberine göre, Orissa eyaletinin birçok bölgesinde Pazartesi günü öğleden sonra etkili olan şiddetli ve çok şiddetli yağışlara yıldırımlar eşlik etti.

Haberde, "Yıldırım ve gök gürültüsünün eşlik ettiği çok şiddetli yağışlar, Başkent Bhubaneswar'da hayatı felç etti. Sağanak o kadar şiddetliydi ki, birçok bölgede yağmur sularının uzun süre diz boyunda aktığı görüldü" ifadelerine yer verildi.

Yağmur sularının yolları sular altında bıraktığı, birçok konutu bastığı ve araç trafiğini saatlerce olumsuz etkilediği belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Orissa eyaletinin son 24 saat içinde önemli ölçüde yağış aldığını ve Çarşamba gününe kadar sağanak yağışların eyaleti felç etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi.¦