Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için organizatörleri bekleyen aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Avrupa'ya gitme hayalleri başlamadan biten kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Organizatörleri beklerken karşılarında polisi buldular

Kaçak göçmenlerin Avrupa hayali başlamadan bitti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için organizatörleri bekleyen aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Avrupa'ya gitme hayalleri başlamadan biten kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçici koruma kimlik belgesiyle Afyonkarahisar'da yaşayan 26 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için Çarşamba günü karayoluyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan Kuştur Halk Plajı'nda kendilerini lastik botla Sisam'a götürecek olan organizatörleri bekleyen düzensiz göçmenler, bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. 26 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

"Çalılıkların arasına saklanmışlar"

Aynı gün bir ihbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu kez de Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, bölgede yaptıkları aramada çalılıkların arasında saklanan 3'ü çocuk 3'ü yetişkin olmak üzere 6 düzensiz göçmeni daha yakaladı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.