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Ordu haberi: Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi-2

Ordu haberi: Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi-2

Ordu yerel dünya haberine göre "BAĞIMSIZLIĞIMIZ KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tayvan ordusu her zamanki gibi çalışıyor ve statükoyu değiştirmeyi, bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan PLA'nın mantık dışı faaliyetlerine yanıt olarak çevremizi...

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"BAĞIMSIZLIĞIMIZ KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tayvan ordusu her zamanki gibi çalışıyor ve statükoyu değiştirmeyi, bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan PLA'nın mantık dışı faaliyetlerine yanıt olarak çevremizi yakından izliyor. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz, ancak güvenliğimiz ve egemenliğimiz söz konusu olursa geri adım atmayacağız" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Tayvan Dünya Haberler

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