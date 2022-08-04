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Ordu haberi... Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi

Ordu haberi... Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi

Ordu dünya haberi | Tayvan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Dongfeng füzelerini test ettiği ve ülkenin savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

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Tayvan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Dongfeng füzelerini test ettiği ve ülkenin savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Tayvan ordusunun açıklamasında, "PLA, (yerel saatle) 13.56'dan bu yana kuzeydoğu ve güneybatı sularımızda birden fazla Dongfeng balistik füze denemesi yaptı. Tayvan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savunma sistemleri devreye girdi. Durumu izliyoruz. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür akıl dışı eylemleri kınıyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Dünya Haberler

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