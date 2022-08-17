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Ordu dünya haberleri: Çin ordusu, Rusya'da tatbikata katılacak

Ordu dünya haberleri: Çin ordusu, Rusya'da tatbikata katılacak

Dünya Haberleri

Ordu dünya haberi | Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA), Rusya'da Hindistan, Belarus, Tacikistan ve Moğolistan'ın da katılacağı tatbikatta yer alacağını duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA), Rusya'da Hindistan, Belarus, Tacikistan ve Moğolistan'ın da katılacağı tatbikatta yer alacağını duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Belarus India Rusya Dünya Haberler

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