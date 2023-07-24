Open Arms, Akdeniz'de 73 düzensiz göçmeni kurtardı

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de iki kurtarma operasyonunda toplam 73 düzensiz göçmeni kurtardı. İtalya'ya yılbaşından bu yana denizi aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı ise 86 bin 132 oldu.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de iki kurtarma operasyonunda toplam 73 düzensiz göçmeni kurtardı.

İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birkaç gün önce Libya'dan hareket eden iki bottaki toplam 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Open Arms'ın bu sabah ilk olarak 36 kişiyi, öğleden sonra da 37 kişiyi denizde bulundukları zor durumdan kurtardığı kaydedilen paylaşımda, göçmenlerin İtalyan yetkililerin belirlediği Napoli limanına götürüleceği aktarıldı.

Bu arada, İtalya'ya yılbaşından bu yana denizi aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı da 86 bin 132 oldu. Geçen yıl aynı dönem bu sayı 36 bin 600 idi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.