'Onları eve gönderin': İngiltere'de milliyetçiliğin yükselişinin arkasında ne var?

İngiltere'de siyasi açıdan hareketli bir yaz yaşanıyor; ülke genelindeki sığınmacı otellerinde protestolar düzenleniyor, köprülere ve sokak lambalarına ulusal bayraklar asılıyor, son anketler sağa doğru radikal bir kaymaya işaret ediyor ve son olarak Londra'nın merkezinde 150.000 kişinin katıldığı göçmen karşıtı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Bu olayların ve özellikle tartışmalı aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın öncülük ettiği son protestoların boyutu, aşırı sağın İngiltere'de güç kazanıp kazanmadığı konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Son birkaç yıldır Avrupa siyasi manzarasının değişmez bir özelliği haline gelmiş gibi görünüyor; bu etikete giren partiler şu anda İtalya ve Macaristan'da hükümetlere liderlik ediyor, Avusturya, İsveç ve Finlandiya'da koalisyonlar oluşturuyor ve Fransa, Almanya, Portekiz ve Belçika'da muhalefetteki popülerliklerini artırıyor.

Son olaylar, İngiltere'nin popülist sağcı siyasetin yükselişe geçeceği bir sonraki Batı demokrasisi olabileceğini mi gösteriyor?

Güç gösterisi

Irkçılık karşıtı yardım kuruluşu Hope Not Hate'e (Nefret Değil Umut) göre, 13 Eylül'de düzenlenen ve "Unite the Kingdom - Krallığı Birleştir" adı verilen miting, İngiltere'deki en büyük aşırı sağ protestolarından biriydi.

"Onları eve gönderin" sloganları ve ulusal bayraklar damga vurdu.

Bazı protestocular, bu ayın başlarında suikasta kurban giden ABD'li muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün fotoğraflarını taşıdı.

Polisle çatışmalar yaşandı ve aralarında ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ın da bulunduğu tartışmalı isimler, İngiltere parlamentosunun feshedilmesi ve mevcut İşçi Partisi hükümetinin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Keir Starmer şiddeti ve söylemi kınadı.

"Bayrağımızı, onu bölücü bir sembol olarak kullananlara asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

İngiltere'deki Stratejik Diyalog Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi'nden Julia Ebner, BBC'ye yaptığı açıklamada, aşırı sağcı fikirlerin artık İngiltere'de ana akım söyleme girdiğini söyledi.

"Tommy Robinson on yıl önce marjinal bir isimdi" dedi.

"Artık geleneksel aşırı sağın çok ötesine uzanan, güçlü ve etkili bir figüre dönüştü."

Robinson'un 150 bin kişiyi harekete geçirebilme ve Musk gibi etkili isimleri çekebilme kapasitesine sahip olduğunu göstermesi, son yürüyüşü aşırı sağın güç gösterisine dönüştürdü.

Dünya çapındaki protestolar hakkında veri ve analiz sağlayan bağımsız bir çatışma izleme kuruluşu olan ACLED'e göre, geçen yıl İngiltere'de 180 aşırı sağcı ve göçmen karşıtı miting düzenlendi.

Göçmen karşıtı duygular, özellikle geçen yaz İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport gösterilerinden sonra arttı. öldürülmesinin ardından, şüphelinin yasadışı göçmen olduğuna dair sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler protestoları körüklemişti.

Ebner, algoritmaların radikal içerikleri destekleme eğilimine işaret ederek sosyal medyanın aşırı sağcı söylemleri güçlendirmedeki rolünü vurguluyor. Bu sayede yanlış bilgi ve komplo teorilerinin gerçeklere dayalı gazetecilikten daha hızlı yayılmasına olanak sağladığını belirtiyor.

"Sosyal medya birçok kişi için geleneksel haber kaynaklarının yerini aldı" diyor Ebner ve ekliyor:

"Algoritmalar bize çok taraflı bir bilgi ortamı sağladı. Burada en çok, en radikal bilgi kaynakları ve en radikal mesajlar güçlendiriliyor."

Göçmen endişesi

Uzmanlar, aşırı sağcı düşüncenin yükselişinin, ana akım partilere duyulan hayal kırıklığı, göç konusunda kamuoyunda sertleşen söylem ve ekonomik kaygılar gibi karmaşık faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu konusunda hemfikir.

İngiltere'ye gelen küçük tekne sayısındaki artış da tartışmada önemli rol oynadı.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde karşılaştırmalı siyaset profesörü olan Stijn Van Kessel, "İnsanlar eşitsizliğin arttığını ve bazı yerlerde kamu hizmetlerinde düşüş olduğunu görüyor. 10 yıl içinde daha kötü durumda olacaklarından korkuyorlar" diyor.

BBC'ye konuşan Kessel, "Ekonomik bir karamsarlık var ve insanlar bunu genellikle göç sorunuyla ilişkilendiriyor. Aşırı sağın mesajı, işleri ve refah devletini korumak için göçü durdurmamız gerektiği yönünde" sözlerini ekliyor.

Son zamanlarda, sığınmacıların barındığı otellerle ilgili anlaşmazlık, yerel meclislerin bu otellerin kullanımına karşı açtığı hukuki mücadeleler ile güvenlikleri ve maliyeti konusunda endişe duyan toplulukların protestolarıyla İngiltere'de manşetlere taşındı.

Hükümet istatistiklerine göre, Haziran 2024-25'te İngiltere'de sığınma talebinde bulunan kişi sayısı 111 bin olurken bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı.

"Politikacılar şöyle diyebilir: 'Göç veya sığınmacıları daha iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor, ancak aynı zamanda göçmenlere sağlık sektöründe personel olarak ihtiyacımız var.' Ancak bu son argüman artık pek öne sürülmüyor" diyor Prof. van Kessel.

Ebner, aşırı sağ söylemdeki artışın yalnızca göç tartışmalarından kaynaklanmadığını da sözlerine ekledi.

"Ayrıca cinsiyet ve LGBTQ hakları, iklim değişikliği ve ifade özgürlüğü gibi konularla da ilgili. Aşırı sağın her zaman statükonun ve düzen olarak adlandırdıkları şeyin tam tersini savunduğu farklı konulardan oluşan bir portföyü var" diyor.

Reform UK'in yükselişi

Nigel Farage'ın Reform UK partisinin yükselişi, ülkede radikal sağın nüfuz kazanıp kazanmadığı konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Farage, Tommy Robinson ve aşırı sağcı etiketten uzak dururken, Reform'un göç konusundaki sert duruşu onların söylemlerini andırıyor.

Parti, kamuoyu yoklamalarında rahat bir üstünlük sağlamayı başardı. Bu yılın Mayıs-Haziran aylarında yapılan bir Ipsos anketine katılanların oy verme niyetleri %34'tü ve iktidardaki İşçi Partisi'nin dokuz puan önünde yer aldı.

Reformun seçim başarısı, son ara seçim zaferleri ve İngiliz yerel seçimlerindeki büyük kazanımlar da dahil, halkın ana akıma alternatiflere olan iştahının arttığını gösteriyor.

Travers, "Reform'un yükselişini teşvik eden en önemli etken göç oldu" diyor, ancak insanların yerleşik siyasi partilere olan hoşnutsuzluğunun da bir etken olduğunu ekliyor.

"Sanırım anketler, Reform'a oy veren insanların çoğunun yaklaşık yüzyıldır İngiliz siyasetinin egemen partileri olan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'nden bıktığını gösteriyor." diyor.

"Yani, bu onlara ders vermenin bir yolu. İnsanlar seslerini duyurmak için bir şeyler yapmaları gerektiğini hissediyor."

Aşırı sağın normalleşmesi

Prof. van Kessel, mevcut iklimin aşırı sağ siyasetin normalleşmesine yol açtığını, ana akım partilerin seçmenleri geri kazanma amacıyla giderek daha fazla aşırı sağcı pozisyonlar ve mesajlar benimsediğini belirtiyor.

Ancak bu stratejinin ters tepebildiği konusunda da uyarıyor.

"Aşırı sağın sahasında rekabet etmeye çalışmak, göç konusunda sertmiş gibi görünmeye çalışmak, göç sorununu siyasi gündemin üst sıralarında tutmaya devam edecektir ve bu da nihayetinde radikal sağın işine yarayacaktır" diyor.

"Ana akım siyasetçiler, yani iktidardakiler, radikal sağın sert söylemlerini yansıtmadan göç meselesine ilişkin politikaları iyileştirmeye çalışabilirler" diye ekliyor.

Ebner, aşırı sağa karşı mücadelenin sadece söylemleri denetlemekten daha fazlasını, desteği yönlendiren şikayetlerin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını gerektirdiğini kabul ediyor.

"Bu kişiler [aşırı sağı destekleyenler] farklı geçmişlere sahipler" diyor.

"Radikal görüşleri yansıtmadan onların endişelerini gidermemiz gerekiyor."

Ayrıca dijital ekosistemin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuyor.

"Teknoloji platformlarına şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısında bulunulması gerçekten önemli" diyor.

Ekonomik büyüme anahtarı

"Hükümet, insanları iyi dijital vatandaşlar olmaları konusunda eğitmek için çok şey yapabilir. Çevrimiçi kanallardaki psikolojinin farkında olmanın, bunun kimliklerimize, grup dinamiklerimize ve genel olarak topluma ne gibi etkileri olduğunu gerçekten düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

Peki ya İngiltere'de aşırı sağın yükselişi devam ederse?

Merkez dayanamayacak mı?

Ebner, iki önemli riskin altını çiziyor: Siyasi şiddet ve demokratik kurumların aşınması.

Prof. Travers, ekonomik büyümenin radikal sağın yükselişine karşı en etkili panzehir olabileceğini öne sürüyor.

"Tek gerçek sorun, İngiltere'de ekonomik büyümenin çok az olması veya hiç olmaması. Hükümet daha fazla borç alamıyor, insanlardan daha fazla vergi alamıyor ve insanlar gelirlerinin azaldığını hissediyor. Asıl çözüm burada yatıyor. Bütün politikalar yereldir" diyor.

