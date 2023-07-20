Ölüm Vadisi'nde Turist Aşırı Sıcaklarda Hayatını Kaybetti

ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasındaki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda bir turist, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Park yetkilileri, bu yaz meydana gelen ikinci ölüm vakası olduğunu belirtti.

LOS ANGELES, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletleri arasında bulunan Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı'ndaki bir yürüyüş yolu başlangıcında, Salı günü öğleden sonra bir turist aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybetti.

Park yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasına göre Los Angeles bölgesinden gelen 71 yaşındaki bir adam, sıcaklığın 49,44 santigrat dereceye çıkmasının ardından Golden Canyon'daki bir tuvaletin önünde yere yığıldı.

Yetkililer, adamın ünlü patikada yürüyüş yapmış olabileceğini düşünüyor. Basın açıklamasında adamın şapka ve yürüyüş kıyafetleri giymiş olduğu ve bir sırt çantası taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, muhtemelen Ölüm Vadisi'nde bu yaz meydana gelen sıcaklık kaynaklı ikinci ölüm vakası. 3 Temmuz'da da 65 yaşında bir erkek hayatını kaybetmişti" ifadeleri kullanıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre Ölüm Vadisi'nde bu yıl 43,33 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü 28 gün yaşandı. Park yetkilileri, ana beden sıcaklığının 40 santigrat derecenin üzerine çıkması halinde sıcak çarpmasının yaşandığı uyarısında bulundu.

Sıcaklıkların 43 ile 49 santigrat derece arasında kalmasının beklendiğini vurgulayan yetkililer, parkın resmi internet sitesine aşırı yaz sıcağı uyarısı koydu. Uyarıda turistlerden bol su içmeleri, yanlarında fazladan su bulundurmaları ve sabah saat 10'dan sonra yürüyüş yapmaktan kaçınmaları istendi.

Ölüm Vadisi, ABD'deki en düşük rakımlı ve kurak bölge. Vadi yazın ortalarında dünyadaki en sıcak konumlardan biri oluyor. ABD Ulusal Parklar Servisi'ne göre dünyada en yüksek hava sıcaklığı, 56,7 santigrat dereceyle 10 Temmuz 1913'de parkta yer alan Furnace Creek'te kaydedildi.