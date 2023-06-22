Ölü Deniz'in tuz formasyonları ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor

Kudüs'ün yaklaşık 30 km doğusundaki Ölü Deniz'in kuzey kıyılarında doğal bir fenomen olarak ortaya çıkan tuz formasyonları, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Dünyanın en tuzlu su kütlelerinden biri olan Ölü Deniz'in suyunda magnezyum, kalsiyum, potasyum, brom, sülfür ve iyot gibi 35'ten fazla farklı türde mineral bulunuyor. Bu ilginç kimya, gölde kristal biçimde tuz formasyonlarının oluşmasına olanak tanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)