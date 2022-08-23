Olinevka saldırısı için BM ekibi kuruldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Olinvka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırıyı soruşturmak üzere Rusya ve Ukrayna'nın davetiyle oluşturulması talimatını verdiği ekip kuruldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Olinvka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırıyı soruşturmak üzere Rusya ve Ukrayna'nın davetiyle oluşturulması talimatını verdiği ekip kuruldu.

Birlemiş Milletler resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 kişilik uzman ekibin isimleri de yer aldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, diğer üyeleri İzlanda'dan Ingibjörg Solrun Gisladottir ve Nijer'den Issoufou Yacouba'dan oluşan ekibe lider olarak Brezilya'dan Korgeneral (emekli) Carlos Alberto dos Santos Cruz'u atadı" denildi.

29 Temmuz'da Ukrayna'nın Olinevka bölgesinde, hapishaneye düzenlenen saldırıda 50 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Ukrayna, Rusya'yı suçlamış, Rusya ise Ukrayna'yı suçlamıştı. İki ülke de Birleşmiş Milletleri, saldırıyı soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi kapsamında davette bulunmuştu. BM, söz konusu ekibin oluşturulduğunu duyursa da ekibin bölgeye gidiş tarihine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı.