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Olena Zelenska, Güney Kore lideri Yeol ile görüştü

Olena Zelenska, Güney Kore lideri Yeol ile görüştü

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Olena Zelenska, "Asya Liderlik Konferansı'na katılmak üzere Kore Cumhuriyeti'ne yaptığım ziyarete Yoon Suk Yeol ile bir görüşme yaparak başladım. Ukrayna'ya yönelik insani yardım ve sürekli destek için minnettarlığımızı ifade ettik. Kore'nin uluslararası hukuku bizimle birlikte savunma arzusunu takdir ediyoruz. Bugün Ukrayna'nın en son teknolojiye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile hava savunması, mayın temizleme ekipmanı ve tıbbi ekipman ihtiyacını görüştük" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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