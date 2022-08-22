Öldüresiye dövdüler! Yol ortasında polislere direnen kişinin kafasını betona vurdular

ABD'deki polis terörü sürüyor. Arkansas eyaletinde üç polis, yol ortasında bir kişiyi öldüresiye darp etti. Kafasını betona vurup yumruklarla saldıran polislerin görüntüleri kameraya yansıdı.

ABD'nin Arkansas eyaletinde Crawford County'deki üç polis yolun ortasında bir kişiyi öldüresiye darp etti. Görüntüler görenleri bir hayli şaşırttı.

Arkansas'ta üç polisin 27 yaşındaki Randall Worcester'ı defalarca yumrukladığı ve birkaç kez kafasını beton zemine vurdukları görüldü.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı. Polisler görevden uzaklaştırılırken Arkansas Valisi Asa Hutchinson olayın araştırılacağını söyledi