Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı

Amerika'da bir öğretmen, engelli öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdi ve bazen bu ilişkiyi canlı yayınladı. Öğretmenin suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 34 yaşında özel eğitim öğretmeni 34 yaşındakiSandy Carazas-Pinez, engelli öğrencisi ile defalarca cinsel ilişkiye girdi. Öğretmen bazen öğrencisi ile yaşadığı cinsel ilişkiyi canlı yayınladı.

Çalıştığı okuldan atılan ve hakkında soruşturma açılan öğretmen suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezası alacak.

Üç çocuk annesi olan öğretmen, iddiaya göre öğrencisini kandırdığı ve on altı yaşındaki öğrencisini cinsel ilişkiye girmeye ikna ettikten sonra cinsel ilişkiyi bazı porno sitelerde canlı yayınladı.

Öğrenci verdiği ifadede öğretmen ile ilişkisini bitirmek istediğini fakat öğretmenin kendisini okulda sahip olduğu ayrıcalıklardan mahrum bırakmak ile tehdit etti.

Hakkında reşit olmayan bir kişi ile cinsel ilişkiye girme ve porno içerik üretme suçlamalarından dava açılan öğretmenin yargılanmasına devam ediliyor.