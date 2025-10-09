Öğrencilerden Gazze'ye Anlamlı Destek: Kağıttan Kayıklar Denize Bırakıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, özel gereksinimli öğrenciler, Gazze'ye destek olmak için yaptıkları kağıttan kayıkları dualarla denize bıraktı.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve Kızılay Bodrum Şubesi Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gölköy'de bir otelin sahilinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, protokol ile birlikte 'Gazze' yazılı kağıtlardan kayık yaptı. Hazırlanan kayıklar, öğrenciler, aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde denize bırakıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Etkinliğe Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, idari amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

'KAYIKLAR GAZZE'YE ÇOCUKLARIN DUASINI GÖTÜRDÜ'

Etkinlikte konuşan Bodrum Kızılay Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, "Özel eğitim okulunun öğrencileri ile birlikte kağıttan kayık yaptık. Kayıklar, Gazze'ye bu çocukların dualarını götürdü. Rabb'im gönderdiğimiz duaları kabul etsin ve onlara ulaştırsın. Çocukların içindeki duygu seli başkaydı. Bu kayıkları yardım gemisiymiş gibi gönderdiler. O duyguyu yaşamaları çok güzeldi, onlarla birlikte olmaktan biz de çok mutluluk duyduk" dedi.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural ise "Programa 54 öğrenci, öğretmenler, velilerimiz ve değerli protokolümüz katıldı. Gazze'de yaşanan vahşetin ve katil devlet İsrail'e karşı öğrencilerimizin hazırlamış olduğu gemileri denizle buluşturup, Gazzeli kardeşlerimize ulaşması adına dualar ettik, umarım dualar yerine gider" diye konuştu.