Öğrenci canlı ders sırasında tartıştığı öğretmenine terlikle saldırdı

Canlı fizik dersinde öğretmen ve öğrenci arasında çıkan kavga, öğrencinin öğretmene terlikle saldırmasıyla şiddetleniyor. Olay, canlı yayın izleyicilerinden biri tarafından kaydedildi ve viral hale geldi. Kavga nedeni bilinmiyor

Canlı fizik dersin öğretmen ve öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öğrenci öğretmene terlikle saldırdı.

Kavga, canlı yayını izleyen birinin kaydettiği ve büyük çapta dolaşıma girdiği bir şekilde kaydedildi. Video, bir öğretmenin düzenli işini yaparken, bir öğrencinin birdenbire saldırdığını gösteriyor.

Öğrencinin canlı ders sırasında öğretmene şiddetli bir şekilde saldırdığı ve terlikle vurduğu görülüyor. Bu, Ed-tech platformu PhysicsWallah'ın ilk kez kontroversiyel bir durumda olmadığını gösteriyor çünkü videodaki öğretmenin şirketin bir parçası olduğuna inanılıyor. Kavga nedeni şu anda belirsizdir. İşte kendiniz için bakın:

Yüklenirken, video 500.000 görüntülemeyi aştı. Her ikisini de birbirlerine vururken gösteriyor. Birçok kişi, sorunun ne olduğunu sormuş yorumlar bıraktı.

Bu arada, daha önce ünlü Physics Wallah öğretmenleri Tarun Kumar, Manish Dubey ve Sarvesh Dixit, Alakh Pandey'in şirketiyle vizyon farkları olduğunu iddia ettikleri için platformdan ayrıldılar. Kumar, Dubey ve Dixit'in videolarında, Physics Wallah öğretmeni Pankaj Sijairya'nın kendilerine rüşvet almakla ilgili asılsız iddialarda bulunduğunu ve YouTube kanalları Sankalp'e saldırılar yapıldığını iddia ettiler. İstifalarının nedeninin Physics Wallah'taki atmosferin artık öğrenciler için uygun olmaması olduğunu iddia ettiler.

Bir Sankalp videosunda, Kumar, Dubey ve Dixit gözyaşlarına boğuldu. YouTube kanallarında onlara destek verildi. Ancak konu hakkında pek bilgisi olmayan genel kamu, başlarını kaşılamakla kalmıştır.