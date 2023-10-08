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Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve alevlere ilk müdahale hızlı bir şekilde yapıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.