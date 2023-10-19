OANA, İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin güvenliği için tedbir alınması çağrısında bulundu

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA), İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin zarar görmesinin ardından, tüm kurum ve kuruluşlara gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması noktasında çağrıda bulundu.

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İsrail- Filistin çatışmasındaki medya mensuplarının durumuna ilişkin "AMAN, İsrail, Gazze ve Güney Lübnan'da görevlerini yerine getiren medya mensuplarına saldırıları şiddetle kınıyor ve krize dahil tüm taraflara; gazetecilerin, foto muhabirlerin ve televizyon ekiplerinin korunması ve kriz bölgelerinde haber yapma noktasında kolaylık sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AMAN'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da medya mensuplarının güvenliği ve özgürce haber aktarabilmesi için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, AMAN'ın, Orta Doğu'daki savaş bölgesinde gazeteciler ve medya mensuplarının maruz kaldığı trajik kazalar hakkında medyadaki haberlerden ötürü duyulan endişe ifade edildi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin evinin bombalanıp, ailesinden kişilerin ve Reuters kameramanın, Filistinli gazetecililerin öldürüldüğüne, AFP ve Al Jazeera'dan gazetecilerin yaralandığına dair haberlerin olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AMAN, İsrail, Gazze ve Güney Lübnan'da görevlerini yerine getiren medya mensuplarına saldırıları şiddetle kınıyor ve krize dahil tüm taraflara; gazetecilerin, foto muhabirlerin ve televizyon ekiplerinin korunması ve kriz bölgelerinde haber yapma noktasında kolaylık sağlanması çağrısı yapıyoruz."

AMAN'ın savaş bölgelerinde gazetecilerin güvenliğinin ve basının özgürce haber aktarmasının sağlanması için diğer medya gruplarına ve haber ajansları ittifaklarına katıldığı vurgulandı.

"Sahada görev alan gazetecilerin güvenliği çok önemli"

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğince (OANA) yapılan yazılı açıklamada da Gazze'de görev alan gazetecilerin korunması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, OANA'nın bölgede çalışan gazetecilerin güvenliği konusunda derin endişe duyduğu belirtilerek, tüm saygın haber ittifakları için sahada görev alan gazetecilerinin güvenliğinin çok önemli olduğuna işaret edildi.

OANA, tüm kurum ve kuruluşlara gazetecilerin güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde tedbirler almaları noktasında çağrı yaptı.

Avrupa Haber Ajansları Birliğince (EANA) dün yapılan yazılı açıklamada da kriz bölgelerinde görev alan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için acil çağrı yapılmıştı.

Güney Lübnan'da Reuters'tan bir kameramanın öldürüldüğü, AFP ve Al Jazeera'den gazetecilerin görevlerini yerine getirirken yaralandığı trajik olaydan sonra derin üzüntülerin dile getirilerek olayın kınandığı belirtilen açıklamada, "Çatışan taraflara, İsrail içerisinde ve çevresindeki kriz bölgelerinde sahadan haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi yer almıştı.

AA Genel Müdürü Karagöz çağrıda bulunmuştu

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, geçen hafta, İsrail- Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede gazetecilerin hedef alındığını belirterek, devam eden çatışmalarda, basın mensupların güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

Karagöz, EANA, AMAN, Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNASE) ile OANA'ya gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ve Filistin arasında süren çatışma, bölgedeki gazetecilerin güvenliğini tehdit edecek seviyeye ulaştı. Gazeteciler olarak karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen gazetecilik görevimizi büyük bir özveriyle yerine getirdiğimiz için büyük bir şiddetin hedefi olduk. İnsan hakları ve uluslararası hukukun gerçek bir ihlali olan böyle bir eylemin kurbanı olmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Anadolu Ajansı olarak biz, tüm gazetecilerin can ve mal güvenliği için mücadele etme kararlılığımızı yineliyor ve gazetecilerin hayatlarının kutsallığını vazgeçilmez görüyoruz."

AA olarak tüm ilgili ajans birlikleri için sahada görev yapan gazetecilerin güvenliğinin hayati önemini bir kez daha vurguladıklarını belirten Karagöz, "Bu bağlamda tüm ajans birliklerini bu konudaki dayanışmalarını ve ortak duruşlarını göstermek için hep birlikte bir basın açıklaması yayımlamaya davet ediyoruz." çağrısında bulunmuştu.