Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Nürnberg'de İlk Objektif Tiyatro Festivali Başlıyor

Nürnberg'de İlk Objektif Tiyatro Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Objektif Kültür Merkezi, 23 Mayıs–1 Haziran 2025 tarihleri arasında Nürnberg'de ilk kez düzenlenecek olan Objektif Tiyatro Festivali ile Türkçe tiyatroyu uluslararası platformda tanıtmayı hedefliyor. 'Buluşmak' teması ile usta isimler ve farklı oyunlarla dolu bir program sunulacak.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi, bu yıl ilk kez düzenlenecek Objektif Tiyatro Festivali ile sanatseverlere kapılarını açıyor. 23 Mayıs–1 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak festival, Türkçe tiyatroyu uluslararası düzeye taşıma hedefiyle yola çıktı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi, bu yıl ilk kez düzenlenecek Objektif Tiyatro Festivali ile sanatseverlere kapılarını açıyor. Festivalin bu yılki teması "Buluşmak" olarak belirlendi. Objektif Kültür Merkezi Başkanı Cihan Kente, yaptığı açıklamada, "Amacımız, tiyatronun birleştirici gücünü Avrupa'daki Türk toplumu ve sanatseverlerle buluşturmak" dedi.

Festivalin açılışı, Kadri Özcan'ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda sahnelediği "Palto" adlı tek kişilik oyunla yapılacak. Açılışın hemen ardından sahne, müzik grubu Canbaz'a bırakılacak.

Usta isimler, zengin program

Objektif Tiyatro Festivali, sadece tiyatro oyunlarıyla değil, aynı zamanda tiyatro dünyasının usta isimleriyle yapılacak söyleşilerle de dikkat çekiyor. Festivalde sanatseverlere, Mehmet Özgür, Selçuk Yöntem, Galip Erdal, Levent Ülgen, Bahtiyar Engin ve Oktan Erdikmen gibi tanınmış isimlerle bir araya gelme fırsatı sunulacak.

Festivalin onur konukları arasında Celal Kadri Kınoğlu ve Ayşegül İşsever yer alırken, onursal başkanlık görevini ise Melek Baykal ve Selçuk Yöntem üstleniyor.

Türkiye'den gelen oyunlar ve Almanca çocuk oyunu

Festival programında Türkiye'den gelen, "Hicaz", "Şeydeki Şey", Kadıköy BOA Sahne'nin dikkat çeken yapımı "Elektrikli Sandalye İçin Elektrik Yok" oyunları sahnelenecek. Ayrıca İrfan Tavfik'in yönettiği Almanca çocuk oyunu "Der Luftballon MİT der blonden Perücke" küçük izleyicilerle buluşacak.

Çocuk oyunları, atölyeler, müzikli etkinlikler ve söyleşilerle zenginleşen festivalin biletleri online olarak www.objektifsahne.de adresinden satışa sunuldu.

Kaynak: ANKA / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.