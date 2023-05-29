Norveç ve İsveç Başbakanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü kutladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü kutladı.

Norveç Başbakanı Store, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Norveç, Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor. Türkiye, Norveç için önemli bir dost, ortak ve NATO'da hayati bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

Store, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini de kaydetti.

İsveç Başbakanı Kristersson da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek ortak güvenliğin gelecekte öncelikleri olacağını kaydetti.