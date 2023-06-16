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Norveç ve Danimarka Ukrayna'ya 9.000 top mermisi daha gönderecek

Norveç ve Danimarka Ukrayna'ya 9.000 top mermisi daha gönderecek

Dünya Haberleri

Norveç ve Danimarka, Ukrayna'ya 9.000 top mermisi daha göndermek üzere anlaştı. Norveç'in top mermisi, Danimarka'nın ise ateşleyici fünye ve sevk barutu sağlayacağı belirtildi. Norveç daha önce de kendi stoklarından 7.000 top mermisini Ukrayna'ya göndermişti.

OSLO, 16 Haziran (Xinhua) -- Norveç Savunma Bakanlığı, Norveç ve Danimarka'nın Ukrayna'ya 9.000 top mermisi daha göndermek üzere anlaştıklarını bildirdi. İki ülke bu yılın başlarında benzer bir destekte bulunmuştu.

Bakanlık tarafından Perşembe günü yayımlanan basın açıklamasında, Norveç'in top mermisi, Danimarka'nın ise ateşleyici fünye ve sevk barutu sağlayacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca Norveç'in de kendi stoklarından 7.000 top mermisinin de halihazırda Ukrayna'ya gönderilmiş olduğunu kaydetti.

Açıklanan söz konusu destekler de dahil edildiğinde Norveç tek başına Ukrayna'ya 27.000, Danimarka ile ortak kapsamda ise 17.000 top mermisi hibe etmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Danimarka Ukrayna Norveç Dünya Haberler

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