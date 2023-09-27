Norveç ve Çin, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini sürdürüyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik, Norveç ve Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele ve diğer alanlardaki işbirliğinin doğru yolda ilerlediğini belirtti. Kravik, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına çözüm bulmak için Norveç ve Çin'in uzun yıllardır büyük ölçüde işbirliği yaptığını vurguladı.

OSLO, 27 Eylül (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik, Çin ve Norveç arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve diğer alanlardaki işbirliğinin doğru yolda ilerlediğini belirterek, bu tür ikili çabalar konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Kravik Salı günü yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ve çevre sorunları her daim var olsa da Norveç ve Çin'in bu alanlarda çözüm getirmek üzere kapsamlı işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü münasebetiyle Norveç'teki Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuşan Kravik, "Ancak bugün, iklim değişikliği ve çevre ile bağlantılı başka zorluklarla da karşı karşıyayız. Norveç ve Çin bu alanda uzun yıllardır büyük ölçüde işbirliği yapıyor. Bunu sürdürmeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri elde etmeyi umuyoruz" dedi.

Çin'in Norveç Büyükelçisi Hou Yue ise Çin'in, Norveç'in en büyük ikinci ithalat kaynağı ve Avrupa dışındaki en büyük ihracat noktası haline geldiğini belirtti. Hou, yüksek kaliteli Norveç deniz ürünlerinin Çin'deki daha fazla hanede sevilerek tüketildiğini belirtirken, Çin yapımı elektrikli araçların ise artık Norveç yollarında daha sık görüldüğüne işaret etti.

Hou, "Çin ve Norveç iklim değişikliği ile mücadele ve çok taraflılığın desteklenmesi konularında müşterek değerlere sahip. İki ülke arasında deniz ekonomisi, yeşil dönüşüm ve çok taraflı ilişkiler gibi alanlarda büyük bir işbirliği potansiyeli var. Sonuç olarak, Çin-Norveç ilişkilerinin geleceği büyük umut vaat ediyor" dedi.