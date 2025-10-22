Haberler

Norveç, Ukrayna'ya Kış İçin 150 Milyon Dolarlık Enerji Desteği Sağladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç'in kış döneminde gaz alımı için yaklaşık 150 milyon dolarlık yeni bir destek paketi sunduğunu açıkladı. Bu, yıl içinde alınan üçüncü enerji yardımı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Norveç ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Zelenskiy, "Bugün Norveç'ten yeni bir enerji destek paketi aldık. Bu, bu yılki üçüncü paket ve kış için gaz alımı amacıyla yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yardım içeriyor. Enerji desteği son derece önemli" dedi.

Bu yardım için Norveç'e ve Başbakan Jonas Gahr Store'a görüşmeleri sırasında şahsen teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Ona bugünkü Rus saldırısının sonuçları hakkında bilgi verdim. Norveç'in dayanışması ve taziyeleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve füzeleri için ihtiyaçlarının yanı sıra kış aylarında Ukrayna'yı güçlendirebilecek diğer adımları da ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy ayrıca, iki ülke arasındaki savunma iş birliğine ilişkin insansız hava araçları ve füzelerin üretimi ile Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) girişiminin genişletilmesi konularını da görüştüklerini söyledi.

Zelenskiy, "Norveç halkının büyük desteği için çok minnettarız. Hava savunma sistemleri ve bu sistemler için füzeler, tüm bunlar hayat kurtarıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
