Norveç'te şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 40 olacak

Norveç hükümeti, büyük ve orta ölçekli şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadın olmasını zorunlu tutan bir yasa tasarısı sundu. Norveç Ticaret ve Endüstri Bakanı Jan Christian Vestre, düzenlediği basın toplantısında tasarının içeriğini açıkladı ve Norveç'in bu yönde adım atan ilk ülke olduğunu belirtti. Tasarı onaylanırsa, ülkedeki 20 bin büyük ve orta ölçekli şirket, 2028 yılına kadar yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ını kadınlardan oluşturmak zorunda kalacak.