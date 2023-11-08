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Norveç'te İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Norveç'te onlarca aktivist, İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesini, merkez tren istasyonunda kefen giyerek protesto etti. Eylemciler, ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in soykırım yapmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.