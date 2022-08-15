Haber : Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu

Norveç'te Freya adlı dev deniz aygırı uyutuldu

Norveç'te Oslo fiyordunda görülen 600 kilogram ağırlığındaki dev deniz aygırı 'Freya', insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle uyutuldu.

Norveç'te Oslo fiyordunda görülen 600 kilogram ağırlığındaki dev deniz aygırı 'Freya', insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle uyutuldu.

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda Oslo fiyordunda görülen deniz aygırı, kontrollü bir çalışma kapsamında Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından uyutuldu. Norveç Balıkçılık Genel Müdürü Frank Bakke-Jensen, deniz aygırının ötanazi kararının, insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel değerlendirmesine dayanılarak verildiğini söyledi" denildi.

"HER TÜRLÜ YOLU DÜŞÜNDÜK"

Bakke-Jensen, Freya'nın bölgeden taşınması dahil olmak üzere her türlü yolu düşündüklerini ancak uygulanabilir tek seçeneğin uyutmak olduğunu belirtti. Bekke-Jensen, "Olası tüm çözümleri dikkatlice düşündük. Freya'nın refahını hiçbir şekilde sağlayamayacağımız sonucuna vardık. Freya'yı başka bir yere taşımak, Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından kapsamlı bir şekilde düşünüldü. Böyle bir operasyonun karmaşıklığı, bunun uygulanabilir bir seçenek olmadığı sonucuna varmamıza neden oldu. Kararın kamuoyunda tepkilere yol açabileceği gerçeğini anlıyoruz, ancak bunun doğru bir karar olduğundan eminim. Hayvan haklarına büyük saygı duyuyoruz, ancak insan hayatı ve güvenliği her şeyden önce gelmeli" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Balıkçılık Norveç Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title